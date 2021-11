Mode-Designer Virgil Abloh mit nur 41 Jahren verstorben

Der Modepionier Virgil Abloh – zuletzt in Diensten von Louis Vuitton – hat den Kampf gegen seine Krebs-Erkrankung verloren. Er wurde 41 Jahre alt.

Louis Vuitton trauert um einen seiner wichtigsten Mitarbeiter: Wie der Moderiese via Twitter bestätigte, ist der Modedesigner Virgl Abloh tot. Der Chefdesigner wurde 41 Jahre alt. "Wir sind alle schockiert von dieser furchtbaren Nachricht", sagte Bernard Arnault, Vorsitzender von LVMH gemäß der Mitteilung. "Virgil war nicht nur ein genialer Designer, ein Visionär, er war auch ein Mann mit einer schönen Seele und großer Weisheit." Abloh hinterlässt eine Ehefrau und zwei Kinder.

Vor zwei Jahren sei er an einer seltenen, aggressiven Form von Krebs erkrankt, hieß es auf dem Instagram-Profil des Modepioniers. Den Kampf gegen den Tumor im Herzen habe er allerdings bewusst im Privaten geführt. Die Öffentlichkeit wusste nichts von der schweren Erkrankung. Parallel zu seinen beruflichen Verpflichtungen habe sich Abloh laut des Instagram-Post schwierigen Behandlungen unterzogen.

Virgil Abloh kam 1980 in Rockford, Illinois, als Sohn von ghanaischen Einwanderern auf die Welt. Seine akademische Laufbahn beendete er nach einem Bachelor in Bauingenieurwesen mit einem Master in Architektur. Doch schon während seines Studiums schlug Ablohs Herz auch für die Mode.