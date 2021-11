Channing Tatum spielt zum dritten mal den Stripper "Magic Mike"

Bauchmuskel-Alarm! Channing Tatum schlüpft erneut in die Rolle des Strippers "Magic Mike". Der US-Schauspieler postete am Montagabend auf Twitter ein Foto der Titelseite des Drehbuchs zu "Magic Mike's Last Dance", der zweiten Fortsetzung von Steven Soderberghs Erfolgskomödie von 2012.