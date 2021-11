Matthew McConaughey kandidiert nicht für Gouverneurs-Amt in Texas

Eine Schauspielgröße auf dem wichtigsten politischen Posten im US-Bundesstaat Texas? Das hätte wohl für mächtig Medienwirbel gesorgt. Hatte Matthew McConaughey in den letzten Monaten mit politischen Ambitionen kokettiert, ruderte er nun zurück – zumindest vorerst. Auf Twitter postete der Oscargewinner ("Dallas Buyers Club") einen kurzen Clip, in dem er sich zu einer möglichen Politkarriere äußert. Zwar habe er sich in den letzten Monaten intensiv mit amerikanischer und texanischer Politik auseinandergesetzt, aber: "Das ist ein Pfad, den ich vorerst nicht wählen werde."