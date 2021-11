"Crocodile Dundee"-Schauspieler David Gulpilil gestorben

Der australische Schauspieler David Gulpilil ist im Alter von 68 Jahren gestorben. Der australische Ureinwohner wurde u.a. durch seine Rolle in "Crocodile Dundee" bekannt. 2014 wurde er in Cannes als bester Darsteller ausgezeichnet. Er starb an den Folgen einer Krebserkrankung.

Wie unter anderem das Branchenmagazin "Deadline" berichtet, bestätigte Steven Marshall, Premierminister von Südaustralien, am Montag den Tod von Gulpilil. "Mit tiefer Trauer teile ich mit den Menschen in Südaustralien den Tod eines ikonischen, einmaligen Künstlers mit, der die Geschichte des australischen Films und der Darstellung der Aborigines auf der Leinwand geprägt hat – David Gulpilil Ridjimiraril Dalaithngu."

David Gulpilil war ein Aborigine vom Stamm der Yoingu. Er wuchs im australischen Busch auf und hatte nie eine reguläre Schule besucht. Die englische Sprache lernte er nur durchs Zuhören. Gulpilil übte sich schon in jungen Jahren im Spurenlesen, Jagen und in der Kunst des traditionellen Zeremonientanzes der australischen Ureinwohner. "Das ist alles, was ich kann, tanzen, singen, Speerwerfen und Jagen", erinnerte er sich 2015 in einem Interview. "Mein Vater hat mir einen Speer gegeben und gesagt, komm zurück, der Speer ist Leben."

Und so kam Gulpilil auch zufällig zum Schauspiel: Der britische Regisseur Nicolas Roeg sah Gulpilil während einer Vorführung des traditionellen Tanzes, als er auf der Suche nach Drehorten für seinen Film "Walkabout" war. Roeg sprach ihn an, alles, was der damals 16-Jährige sagte, war "Ja".

"Walkabout" (1971) wurde zum ersten Film mit David Gulpilil, es folgten zahlreiche weitere. Darunter auch die Komödie "Crocodile Dundee – Ein Krokodil zum Küssen" (1986), "Long Walk Home" (2002) oder "Australia" (2008). 2014 wurde er in Cannes mit dem Preis für den besten Darsteller für seine Rolle in "Charlie's Country" ausgezeichnet.