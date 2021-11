Bauer sucht Frau – Das große Wiedersehen: Wer ist noch zusammen?

Das erste Kennenlernen und dann die schüchternen Versuche, auf der gemeinsamen "Hofwoche" das Zusammensein zu erproben, sind meist der kniffligste Teil der Landliebe-Reihe auf RTL. Und natürlich auch der spannendste. Also darf man sich bei "Bauer sucht Frau – Das große Wiedersehen" darauf freuen, wie sich das zarte Glück der elf Landwirte und der Pferdewirtin Lara aus der Herbst-Staffel von "Bauer sucht Frau" bislang so entwickelt hat. Nicht nur Moderatorin Inka Baus platzt vor Neugier: Was hat sich während und abseits der Dreharbeiten auf den Höfen so alles entwickelt? Wo ist – gerade jetzt im Advent – tatsächlich Liebe im Spiel?