"Der letzte Tango in Paris" wird Stoff einer neuen Serie

Das skandalträchtige Erotikdrama "Der letzte Tango in Paris" schockierte 1972 Hollywood. Nun steht der Film von Bernardo Bertolucci im Mittelpunkt einer Serie.

Offenherzige Nacktheit und eine minutiöse Darstellung des Geschlechtsakts – mit "Der letzte Tango in Paris" (1972) spaltete Italiens Meisterregisseur Bernardo Bertolucci Presse und Publikum. Hauptdarstellerin Maria Schneider erklärte sogar, beim Dreh einer Vergewaltigungsszene sei sie tatsächlich missbraucht worden, man habe ihr vorab nicht gesagt, was mit ihr geschehe. Was wirklich beim Dreh passierte und wie die internationalen Reaktionen ausfielen, soll nun die Serie "Tango" aufarbeiten, wie das US-Branchenportal "Variety" berichtet.