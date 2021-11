Adam sucht Eva 2021: Eifersuchts-Drama um Denny Heidrich

Zwei neue Gesichter im Paradies: Der als "Promi"-Kandidat gecastete Collins Egege , ein Männer-Model aus Hamburg, stößt genauso zum Cast dazu wie "Normalo"-Kandidatin Sandy. Und die ist von Beginn an heiß begehrt. Nicht nur Collins findet seine Eva interessant, auch bei Denny Heidrich regt sich etwas. Sehr zum Missfallen von Lisa, die ihm eigentlich zugeteilt wurde und mit der er schon ein Date im siebten Himmel verbracht hat. Das war nett, aber mehr als Wangenküsschen gab es nicht. "Ich kann ja nicht 'ne Braut wegmachen, wenn der Kopf nicht am Start ist", erklärt Denny. Oder anders gesagt: "Der Charakter ist was Schönes, aber das Auge isst ja mit."

Lisa hat schwer daran zu knabbern, dass sie bei Denny abgemeldet ist. Sie sucht Trost bei den anderen Evas, was Denny wiederum ziemlch albern findet: "Was sitzen die Bratpfannen da oben und machen auf Drama?" Er bezeichnet Lisas Eifersucht als Kindergarten. Da weiß er noch nicht, dass er bald selbst ziemlich eifersüchtig sein wird.

Zunächst einmal aber schwebt Denny auf Wolke sieben. Gemeinsam mit Sandy gewinnt er beim Spiel ein Date im siebten Himmel. Die beiden kommen sich näher und küssen sich. "Da geht mehr, da geht definitv mehr", glaubt Denny. Doch am nächsten Tag ist es Sandy, die sich alle Optionen offenhalten will. Es gebe ja schließlich einen Grund, warum RTLZWEI sie mit Collins gematcht habe. Und dessen durchtrainieren Körper würde sie wohl ganz gerne auch mal näher erkunden.

RTLZWEI freut sich über so viel Drama und hat eine unangenehme Überraschung für Sandy parat. In der kommenden Folge muss sie sich zwischen Denny und Collins entscheiden. "Das wird nicht einfach", orakelt Giselle Oppermann und es hört sich so an, als habe sie genussvoll am Drehbuch mitgeschrieben.