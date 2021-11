Adam sucht Eva 2021: Wer ist Collins Egege?

Laut einem Eintrag in einer Modelkartei kommt Collins Egege aus Nigeria und lebt seit einigen Jahren in Hamburg. Dort hat er auch seine eigene Model-Agentur gegründet. Als Hobbies gibt er Sport, insbesondere Fußball, Fitness, Musik, Reisen, Tanzen und Skateboard an. "Ich kann kochen, aber ich liebe es, bekocht zu werden. Wenn man für mich kocht, erobert man mein Herz. Liebe geht durch den Magen. Und mein Magen ist groß", sagt er im Interview zu "Adam sucht Eva" über sich.

Was erwartet Collins von der Datingshow? "Ich hoffe, ich finde meine Traumfrau. Dass ich mich verliebe, wenigstens das. Damit ich weiß, wie ich verliebt aussehe auf der Kamera. (lacht) Sonst habe ich keine große Erwartung. Ich bin sehr angespannt, was mich erwartet. Ich habe sowas noch nie probiert. Aber trotzdem bin ich offen dafür. Solange mich die Leute willkommen heißen, werde ich sie auch willkommen heißen. Ich wünsche und hoffe, dass ich jemanden finde, dass es zwischen mir und jemandem funkt. Aber wenn nicht, Friendzone. (lacht)"

Und wie muss seine Traumfrau aussehen? "Ich finde Beyoncé wunderschön, ich finde Halle Berry wunderschön. In der Zeit, in der sie kurze Haare hatte. Ich finde Monica Bellucci wunderschön. Aber Promi hin oder her, das spielt für mich keine Rolle. Für mich ist es wichtig, dass der Mensch im Fokus steht und es zwischen uns passt", sagt Collins Egege. "Sie sollte auch diese Einstellung haben wie ich: 'I don't care.'. Unbekümmert sein. Ich bin nicht perfekt, sie sollte sich selbst lieben Ich brauche jemanden, die sich liebt, wie sie ist, aber trotzdem bereit ist, sich sportlich zu betätigen. Ich mag volle Lippen, ich mag schöne Augen, ich mag eigentlich alles, was eine Frau mitbringt."