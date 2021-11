Helge Braun fordert im ZDF-"Morgenmagazin" sofortige Notbremse

Am Dienstag wollen Bund und Länder erneut über Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Der scheidende Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) sprach sich bereits im ZDF-"Morgenmagazin" für eine sofortige Notbremse aus.

"Unsere Wissenschaftsakademie, die Leopoldina, hat es ja schon gesagt: Auch die Geimpften, weil wir alle eine Auffrischimpfung brauchen, müssen wieder Abstand und Masken tragen in Innenräumen beherzigen", erklärte Braun. Der CDU-Politiker forderte weiter, Freizeitveranstaltungen, aber auch private Kontakte deutlich zu reduzieren: "Wir brauchen eine konsequente 2G-Regel. Das heißt, Ungeimpfte müssen mit weitgehenden Kontaktbeschränkungen rechnen." Moderatorin Dunja Hayali hakte nach: "Heißt das Maskenpflicht für Schulen, Schließungen von Schulen? Was heißt das für Ausgangssperren? Was heißt das für Clubs, Bars, Restaurants?" – Clubs und Bars seien dem Freizeitbereich zuzuordnen, erklärte Braun: Bei einem hohen Infektionsgeschehen wie dem aktuellen müsse man diese "selbstverständlich schließen".

Kommt ein allgemeiner Lockdown?

Zuletzt sprach Hayali einen Punkt an, der vermutlich einige Bürgerinnen und Bürger dieser Tage beschäftigt: "Ist ein Lockdown für Sie auch wieder eine Option, und zwar nicht nur für die Ungeimpften, sondern wir wissen, auch von den Geimpften geht zu einem gewissen Prozentsatz eine Gefahr aus?" Geimpfte müssten sich eines bewusst machen, antwortete Braun: "Wenn die Zweitimpfung mehr als fünf Monate her ist, steigt die Gefahr, nicht so sehr, dass man schwer erkrankt, aber dass man das Virus unbemerkt weitergibt." Daher seien Abstand und Maske bis zur Booster-Impfung das Gebot der Stunde. "Aber einen allgemeinen Lockdown mit Schließung für alles halte ich nicht für erforderlich." Allerdings verurteilte er die Tatsache, dass derzeit selbst in Kreisen mit einer Inzidenz von 2.000 die Gastronomie nicht geschlossen werden könne: "Deshalb wäre es richtig, die epidemische Notlage auszurufen."