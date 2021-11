Die Reimanns: Neue Sendung bei kabel eins startet im Januar 2022

Sie zählen zu den beliebtesten Protagonisten aus "Goodbye Deutschland!" (VOX): Konny und Manu Reimann verließen 2004 die deutsche Heimat, um in den USA ihr Glück zu finden. Ihr Aufbruch und das neue Leben wurden fortan auf den Kanälen der RTL-Gruppe mit der Kamera begleitet. Doch Ende Oktober kündigte das Paar seinen Wechsel zu kabel eins an. Am Dienstag gab der Münchner Sender nun das genaue Startdatum des neuen Doku-Formats bekannt.