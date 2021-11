"Polizeiruf 110: Hermann" – Tot im Bauschutt

Weshalb musste sie sterben? Hatte sie Verbindungen zu einem geplanten Bauvorhaben, in das die Israelis Zvi und Maja Spielmann verwickelt sind? Vater und Tochter bestehen auf den Besitz eines Hauses in Cottbus, das Zvis Vater noch vor dem Zweiten Weltkrieg gebaut hat, und begeben sich bei ihren Klärungsversuchen in Gefahr.