Bruce Darnell überrascht Menschen: "Es ist eine Show mit Herz für das Herz"

prisma: In Ihrem neuen Format dreht sich alles darum, Menschen zu überraschen. Können Sie schon verraten, was und wer Sie dabei bislang am meisten bewegt hat?

Darnell: Ich kann schon etwas ganz, ganz Tolles verraten: Viviane Geppert wird an meiner Seite sein und richtig Glamour in die Show bringen. Wir kennen uns, seit sie 2007 'Germanys Next Topmodel'-Kandidatin war. Und ich kann noch verraten, dass wir zum Beispiel nichtsahnende Menschen ins Studio locken und plötzlich sind sie Teil der Show. Wie cool ist das denn!? Aber nicht nur das. Insgesamt wird es viele bewegende Momente sowohl für meine Überraschungsgäste als auch für mich geben, und darauf freue ich mich riesig. Wir werden auch prominente Überraschungsgäste in der Show begrüßen. In meiner neuen Show ist alles möglich – eine besonders herzliche Form von Entertainment, perfekt für die Adventszeit.