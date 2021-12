Bauer sucht Frau 2021: Drei Paare aus Staffel 17 sind noch zusammen

Haben die Bauern ihr Liebesglück gefunden? Beim Großen Wiedersehen mit Inka Bause gab es am Dienstag die Antwort. Drei Paare blieben auch nach den Dreharbeiten zusammen, bei anderen herrschte nach der Hofwoche dagegen Funkstille. Lesen Sie hier, bei welchen Paaren es in der 17. Staffel dauerhaft gefunkt hat und bei wem aus der großen Liebe leider nichts wurde.

Biobauer Mathias und Sabrina haben sich gesucht und gefunden. Auch wenn sie 800 Kilometer trennen, versuchen sie, sich so oft es geht zu sehen. Bereits das erste Wochenende nach der Hofwoche hat Mathias Sabrina in Norddeutschland besucht. Und wie soll es weitergehen? "Es läuft ja im Moment richtig gut", erklärt Sabrina. "Aber die Entfernung kann man nicht auf ewig machen und dann werden wir schon irgendwann schauen, dass ich zu Mathias ziehe!"

Hubert und Andrea

Bei Imker Hubert und Andrea hat es trotz Wiedersehens-Versprechungen am Ende der Hofwoche mit der Liebe nicht geklappt. Dabei hatte Andrea auch schon Ideen, wollte Hubert ihre Heimat, das Elsass zeigen, doch dazu kam es nie. "Es war irgendwie jedes Wochenende was los und da ist ein Treffen nicht zustande gekommen", versucht Hubert sich herauszureden, gibt dann aber zu: "Und dann habe ich alles noch mal so Revue passieren lassen, mich gefragt, ist das mit Andrea zukunftsfähig – und da wusste ich, der Funke ist nicht so richtig rüber gesprungen."