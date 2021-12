"Ein Koffer voll Hoffnung": BR-Doku über türkische Gastarbeiter in Deutschland

Ein Koffer voll Hoffnung: Türkische Gastarbeiter in Deutschland

Es war eine der größte Migrationsbewegungen der Nachkriegszeit – und zwar "auf Zuruf". Regisseurin Gülsel Özkan blickt in der neuen BR-Dokumentation "Ein Koffer voll Hoffnung: Türkische Gastarbeiter in Deutschland" auf die im September 1961 erstmalig in Kraft getretenen Regelungen für sogenannte "Gastarbeiteranwerbungen" zurück. Damals bekamen Zehntausende türkische Facharbeiter die Möglichkeit, sich von deutschen Unternehmen ins Land holen zu lassen. Es war der Beginn einer wirtschaftlichen Erfolgsgeschichte – doch es folgten auch viele interkulturrelle Enttäuschungen und Missverständnisse.