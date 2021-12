Nicolas Cage spielt Graf Dracula in "Renfield"

Bela Lugosi, Christopher Lee oder Gary Oldman spielten ihn schon, nun setzt sich auch Nicolas Cage die falschen Vampirzähne in den Mund: Im Monsterfilm "Renfield" soll der 57-Jährige die Rolle des Graf Dracula übernehmen, wie "The Hollywood Reporter" berichtet. Bereits Ende August war durchgesickert, dass die Titelrolle des Renfield von Nicholas Hoult gespielt werden wird. Inszeniert wird der Gruselfilm von Chris McKay, dem Regisseur von "The Tomorrow War" und "The Lego Batman Movie", der auch als Produzent tätig sein wird. Für das Drehbuch wurde Ryan Ridley ("Rick and Morty") engagiert.