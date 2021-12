Claudia Obert wechselt vom Reality-TV zur CDU

Auf Reality-TV hat Claudia Obert keine Lust mehr, nun möchte sie in die Politik. Obert ist in die CDU eingetreten und hat auch einen klaren Favoriten, wenn es um den Parteivorsitz geht.

Im Trash-TV lässt sich politisch eher wenig bewegen. TV-Persönlichkeit Claudia Obert – unter anderem Teilnehmerin bei "Kampf der Realitystars" und "Promis unter Palmen" – hat sich deshalb ihre Karriereweichen neu gestellt. Dass sie der CDU nahesteht, ist seit Längerem bekannt, nun erklärte sie in einem Interview mit "Bild", sie wolle in die Partei eintreten.

Auf Instagram gab sie unterdessen bekannt, bereits wieder Mitglied zu sein. "Ich werde mich politisch einbringen", kündigte die 60-Jährige im Interview an. So fehle ihr "ein Verein", in dem sie sich engagieren könne. Obert gab an, als Unternehmerin über den nötigen Sachverstand zu verfügen: "Seit 30 Jahren schaffe ich Arbeitsplätze, ich weiß, wovon ich rede."