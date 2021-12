"And Just Like That...": Trailer zum "Sex and the City"-Sequel ist da

Bald gibt es ein Wiedersehen mit Carrie, Miranda und Charlotte: Im neuen Sequel "And Just Like That..." soll sich zeigen, wie aufregend das Leben auch ihren den 50-ern noch ist.

Auf die Kultserie, die von 1998 bis 2004 von HBO produziert wurde, folgten zwei Kinofilme und ein Prequel. Doch die Geschichte rund um "Sex and the City" ist noch längst nicht auserzählt. Ein neues Sequel steht in den Startlöchern – und ein neuer Sky-Trailer zeigt, was Fans erwartet. Obwohl noch Dreharbeiten stattfinden, ist bereits bekannt, wann es losgeht: Ab Donnerstag, 9. Dezember, läuft "And Just Like That..." mit Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis mit zwei Folgen auf Sky Comedy in deutscher Erstausstrahlung. Gestartet wird mit einer Doppelfolge, die weiteren acht Episoden folgen einzeln immer donnerstags.

Auch beim Streamingdienst Sky Ticket – und via Sky Q auf Abruf – ist die Serie von Executive Producer Michael Patrick King ab 9. Dezember abrufbar. Einen Vorgeschmack auf Klatsch und Tratsch aus New York City liefert Sky nun mit der Veröffentlichung eines neuen Trailers. Mit Carrie (Parker), Miranda (Nixon) und Charlotte (Davis) sind drei der vier Heldinnen aus der "Sex and the City"-Originalserie wieder mit von der Partie. "And Just Like That ..." begleitet die drei Freundinnen, deren Alltag in ihren komplizierten 30-ern einst ausführlich beleuchtet wurde, in ihre 50-er. Einfacher ist ihr Leben keinesfalls geworden.

Parker, Nixon und Davis sind zudem als Executive Producer an der Serie beteiligt. In weiteren Rollen spielen Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson und Evan Handler.

Die Originalserie "Sex and the City" wurde von Darren Star kreiert und basiert auf dem gleichnamigen Buch von Candace Bushnell. Wer sich vor dem Start von "And Just Like That..." die alten Abenteuer von Carrie Bradshaw, Charlotte York, Miranda Hobbes und Samantha Jones – weder die Figur noch Darstellerin Kim Cattrall sind Teil der neuen Serie – zu Gemüte führen will, wird bei Sky Ticket fündig. Dort stehen alle sechs Staffeln zum Abruf bereit.