Mrs. Doubtfire: SAT.1 zeigt Klassiker mit Robin Williams

Diese Komödie ist ziemlich tränenreich: Ein Vater schlüpft in die Rolle eines Kindermädchens, um nach der Scheidung bei seinen Kindern sein zu können. SAT.1 zeigt den Film von 1993 mit dem mittlerweile verstorbenen Robin Williams in der Hauptrolle nun wieder einmal zur Primetime.

"Ich fühlte mich wie in einem Riesenkondom", sagte der 2014 verstorbene Robin Williams über seine Maskerade in Chris Columbus' zuckersüßer Familienkomödie "Mrs. Doubtfire – Das stachelige Kindermädchen", die nun noch einmal bei SAT.1 zu sehen ist. Während der Dreharbeiten musste Hollywoods Rumpelstilzchen täglich eine Viereinhalb-Stunden-Prozedur über sich ergehen lassen, viel Latex, zentimeterdickes Make-up und einen hautengen Bodysuit ertragen, um sich in das pausbäckige Großmütterchen zu verwandeln, das 1993 das Kinopublikum amüsierte.

Keine leichte Aufgabe für den Maskenbildner Ve Neill, der für seine Arbeit mit dem "Oscar" belohnt wurde. Williams schlüpfte für den Verkleidungs-Klamauk in die Rolle eines arbeitslosen Schauspielers, der sich als englisches Kindermädchen in das Haus seiner Ex-Frau einschleicht.

Schade, dass der Regisseur nicht den Mut hatte, die komödiantischen Aspekte seines Filmes ganz in den Vordergrund zu rücken. Er will nicht nur amüsieren, sondern auch ernste Themen wie Scheidung oder Arbeitslosigkeit vermitteln. So kommt auf jeden Lacher eine Träne, was das Vergnügen an "Mrs. Doubtfire" mindert – je nach Laune des Publikums. Trotz aller sentimentalen Abschweifungen bleibt der Film jedoch dank Robin Williams, der mit der Verwandlungs-Komödie auch als Produzent debütierte, wirklich komisch.