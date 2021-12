Til Schweigers neuer Film floppt an den Kinokassen

Liegt es nur an der Corona-Pandemie – oder auch am Film selbst? Vor drei Wochen, am 11. November, lief in den deutschen Kinos "Die Rettung der uns bekannten Welt" an, der neue Film von und mit Til Schweiger – und bislang wollten nur rund 70.000 Zuschauerinnen und Zuschauer das Drama sehen. Zum Vergleich: Der zeitgleich gestartete Thriller "Last Night In Soho" kam bislang auf etwa 80.000 Zuschauer, die eine Woche später gestartete Komödie "Ghostbusters: Legacy" lockte bereits etwa 185.000 Menschen in die Kinos.