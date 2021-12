"Otto Fröhliche": Otto Waalkes feiert mit Promis den Advent

Wer schafft es, Florian Silbereisen, Judith Rakers, Oliver Pocher und Dieter Hallervorden in einer Sendung zu empfangen? Neben Thomas Gottschalk eigentlich nur einer: Otto. Wenn die ostfriesische Komik-Ikone dann noch zum Adventskränzchen lädt, eilen die prominenten Gäste nur so herbei. Die Vorweihnachtsshow "Otto Fröhliche – Advent, Advents mit Otto und Friends" verspricht im Ersten eine bunte Mischung, wie man sie aus seligen Fernsehtagen kennt: Sketche, Musik und Überraschungen, präsentiert von Waalkes als "Hausherrn", bei dem es inmitten der Festvorbereitungen unablässig an der Tür klingelt.

Die Stars, die den Kult-Entertainer besuchen, singen gemeinsam mit Otto Songs wie "Waalkes in the Winter Wonder Land" (Silbereisen) oder Hardrock-Versionen von Weihnachtsklassikern (Bülent Ceylan). Weitere musikalische Gäste sind Stefanie Heinzmann, Mark Foster und Max Raabe, andere Promis wie Uschi Glas und Dieter Hallervorden spielen in altbekannten Otto-Sketchen mit. Zudem angekündigt ist ein Casting für "Germanys Next Top Weihnachtsmann"; und Judith Rakers präsentiert eine vorweihnachtliche Nachrichtensendung. Ach ja: Geht es um Otto, dürfen natürlich die Schlümpfe, das Faultier Sid und die Ottifanten nicht fehlen.