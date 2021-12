Yvonne Catterfeld im Interview: "Kenne wenige, die sich so krass verändert haben"

Anfang Dezember ist für Yvonne Catterfeld viel los. Sie ist in zwei neuen "Wolfsland"-Krimis zu sehen und bringt ihr Album "Changes" heraus, das nur aus englischen Songs besteht. Warum sie das eigentlich schon vor 20 Jahren machen wollte und warum sie Krimis eigentlich gar nicht interessieren, hat sie prisma im Interview verraten.

Weil ich schon mit 20 Jahren bei meinem Plattenboss saß und lieber Englisch als Deutsch singen wollte, was ich bis dahin nur gemacht hatte. Ich habe mich dann auf deutsche Songs eingelassen und sie auch lieben gelernt. Aber jetzt sind 20 Jahre vergangen – und es war an der Zeit.

Nachdem ich "Change" als ersten Song geschrieben hatte, mussten sich die anderen Lieder unterordnen. Ich fand das Thema so spannend und allgegenwärtig. Mir sind da so viele Sachen eingefallen: das Festhalten an Erinnerungen, die Frage, ob man immer für andere da ist oder nur für sich, ob man auch mal auf andere hört und es dadurch zu einer Veränderung kommt… Es passte auch gut in die Zeit.