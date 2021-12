Mireille Mathieu – Singen, nur singen! Porträt bei ARTE

"Der Spatz von von Avignon": So nannte man Mireille Mathieu zu Beginn ihrer Karriere in Deutschland. Fotoquelle: ARTE / Deutsches Rundfunk Archiv / MDR / Marianne Wittenbecher

Bereits in den 1960er-Jahren trat Mireille Mathieu auch in Deutschland - dies- und jenseits der Berliner Mauer - auf: 1972 etwa in der DDR-Sendung "Ein Kessel Buntes". Fotoquelle: ARTE / Deutsches Rundfunk Archiv / MDR / Klaus Winkler