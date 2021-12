"Licorice Pizza" ist für US-Kritiker der beste Film des Jahres

Die US-Kritikerorganisation NBR hat den besten Film des Jahres 2021 gekürt. Auch Will Smith durfte sich über eine Auszeichnung freuen.

Die Filmexperten vom US-amerikanischen National Board of Review (NBR) haben "Licorice Pizza" zum besten Film des Jahres 2021 gekürt. Das teilte die 1909 gegründete Organisation, der Kritiker, Filmemacher und Wissenschaftler angehören, mit. "In einer Zeit des Übergangs und der Ungewissheit gibt es nichts Besseres als 'Licorice Pizza', um uns an die Freude, die Hoffnung und den Rausch zu erinnern, den großes Kino auslösen kann", begründet NBR-Präsidentin Annie Schulhof die Entscheidung.

"Licorice Pizza" von Regisseur Paul Thomas Anderson ("There Will Be Blood", "Der seidene Faden") läuft voraussichtlich am 20. Januar 2022 in den deutschen Kinos an. Der Film spielt im kalifornischen San Fernando Valley des Jahres 1973 und erzählt von der ungewöhnlichen Freundschaft zwischen der Mittzwanzigerin Alana Kane (Alana Haim) und dem Teenager Gary Valentine (Cooper Hoffman). In weiteren Rollen spielen Bradley Cooper, Sean Penn sowie Tom Waits.

Für das National Board of Review ist Filmemacher Anderson auch der beste Regisseur des Jahres. Weitere Auszeichnungen gingen an Will Smith für die Hauptrolle im Biopic "King Richard" und an Rachel Zegler für ihre Hauptrolle in Steven Spielbergs Neuverfilmung von "West Side Story".