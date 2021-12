Gewinnen: restaurierte Fassung von "Mulholland Drive" auf DVD

Die Restaurierung erscheint am 9. Dezember 2021 als limitierte 4K UHD Collector's Edition, sowie als Blu-ray, DVD und Digital in 4K. Darüber hinaus wird "Mulholland Drive" im Rahmen der neuen "Best of Cinema"-Kinoreihe am Dienstag, den 1. Februar 2022 erneut auf der großen Kino-Leinwand zu sehen sein.