Hirschhausen – Corona ohne Ende? ARD-Doku über Long-Covid

Hirschhausen will herausfinden, was es wirklich mit dem Phänomen "Long-Covid" auf sich hat, das Ärzte und Experten auch erst nach und nach besser fassen können. Allgemein geht es dabei um die Folgen einer Infektion, die oft über Monate, schlimmstenfalls möglicherweise sogar über Jahre anhalten können. Viele Menschen klagen über Atemschwierigkeiten, aber auch Probleme bei der Motorik oder bei der Gedächtnisleistung. Stark betroffen ist auch oft die psychische Gesundheit. Um sich ein genaueres Bild zu machen, zeigt die WDR-Reportage dabei auch eine spezialisierte Reha-Klinik in Heiligendamm und eine Kinderstation der Universitätsklinik in Jena.