Formel 1 2021: GP von Saudi-Arabien wird heute live bei RTL übertragen

Moderatorin Laura Papendick, die den noch immer erkrankten Florian König vertritt, begrüßt die RTL-Zuschauer aus dem Paddock des Dschidda Corniche Circuit, der direkt an der Küste des Roten Meeres entlangführt. Erstmals als Experte an ihrer Seite: Ex-F1-Pilot Alexander Wurz. Der Österreicher fuhr zwischen 1997 und 2007 insgesamt 69 Grands Prix in der Königsklasse, ist u.a. zweifacher Sieger des 24h-Rennens von Le Mans und aktuell als F1-Experte und -Kommentator beim ORF im Einsatz. Heiko Wasser und Christian Danner kommentieren das Rennen live aus dem Studio in Köln.