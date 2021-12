Tom Holland spielt Tanz-Legende Fred Astaire

Ab 16. Dezember ist er einmal mehr als Spider-Man in den deutschen Kinos zu sehen, demnächst aber wird er das Superheldenkostüm gegen Stepptanz-Schuhe eintauschen: Tom Holland wird in einem neuen Biopic die Rolle des Tänzers und Schauspielers Fred Astaire übernehmen. Das bestätigte Holland US-Medien zufolge auf einer Promo-Veranstaltung für seinen neuen Film "Spider-Man: No Way Home". Zuvor hatte bereits die Produzentin Amy Pascal verkündet, sich den 25-Jährigen als Hauptdarsteller des noch titellosen Films zu wünschen. Wer die Regie übernimmt sowie weitere Details sind noch nicht bekannt.

Holland hat bereits reichlich Erfahrung, die ihn für die Rolle der Tanz-Ikone empfiehlt. So stand der Brite zu Beginn seiner Karriere zwischen 2008 und 2010 im Londoner Westend in der Musical-Adaption von "Billy Elliot" auf der Bühne.

Fred Astaire (1899 bis 1987) begann seine Karriere am Broadway und spielte später in mehr als 30 Filmmusicals mit. Dabei oft an seiner Seite: Ginger Rogers (1911 bis 1995), mit der er eines der legendärsten Leinwandpaare aller Zeiten bildete und in Filmen wie "Ich tanz' mich in dein Herz hinein" und "Swing Time" zu sehen war.