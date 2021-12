Club Las Piranjas: Kultkomödie kehrt zurück – mit Hape Kerkeling

Der legendäre Animateur Edwin Öttel feiert sein Comeback: In einem Remake von "Club Las Piranjas" schlüpft Hape Kerkeling bei RTL+ wieder in die Rolle.

Mitte der 90er-Jahre geriet die Komödie "Club Las Piranjas" schnell zum Kultfilm. Nicht unwesentlich dazu bei trug Hape Kerkeling in seiner Rolle des legendären Animateurs Edwin Öttel. Nun, über 25 Jahre später, feiert der Ferienclub ein TV-Comeback – und Kerkeling ist wieder mit dabei. In vier Folgen soll die gleichnamige Miniserie bei RTL+ die Handlung fortsetzen; der Produktionsbeginn ist laut RTL für Anfang 2022 geplant. Zu sehen sein soll das Format voraussichtlich Ende 2022 zunächst online, später auch im Hauptprogramm des Kölner Senders.

Hape Kerkeling, der in diesem Jahr nicht nur ein Schlageralbum veröffentlichte, sondern in verschiedenen VOX-Formaten auch sein Fernsehcomeback zelebrierte, ließ sich vorfreudig zitieren: "Ich freue mich riesig auf die Zusammenarbeit mit Regisseur Sven Unterwaldt und ein Wiedersehen mit den großartigen Schauspielerinnen Angelika Milster und Judy Winter. Wer noch alles dabei sein wird, verrate ich nicht. Nur so viel: Es wird ein Knaller!"