"The Masked Dancer": Start im Januar 2022

Statt gesungen wird getanzt, aber die Masken und Kostüme bleiben: ProSieben liefert mit "The Masked Dancer" ein Spinoff der Erfolgsshow "The Masked Singer". Nun steht auch fest, wann das Format startet: Am 6. Januar zeigt der Münchner Sender die erste Folge, wie gewohnt live ab 20.15 Uhr. Insgesamt sollen in vier Liveshows sieben prominente Tänzer auftreten. Ein Rateteam spekuliert wie immer, welcher Promi sich unter welchem Kostüm verbirgt.

Bei "The Masked Dancer" treten, wie der Name schon vermuten lässt, maskierte Promis im Tanz-Wettbewerb gegeneinander an. Im Laufe der Sendungen werden die Teilnehmer nach und nach demaskiert, bis im großen Finale schließlich der beste Promi-Tänzer gekürt wird und seine Identität preisgeben muss. In den USA lief das Format bereits Anfang des Jahres, unter den Masken versteckten sich dort unter anderem Rapper Ice-T und Sängerin Jordin Sparks. In Großbritannien startete "The Masked Dancer" vergangene Woche und erreichte schon in der ersten Sendung mehr als drei Millionen Zuschauer.