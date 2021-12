Olaf Scholz: Neuer Bundeskanzler nach Wahl im ARD-Interview

Am Mittwochvormittag wurde Olaf Scholz mit 395 Stimmen vom Bundestag zum neuen Bundeskanzler gewählt. Am Abend stellt sich der SPD-Politiker dann den Fragen der Journalisten Tina Hassel und Oliver Köhr in der ARD-Sendung "Farbe bekennen". Die Sendung, die kurz vor Ausstrahlung aufgezeichnet wird, ist um 20.15 Uhr im Ersten zu sehen und wird außerdem online gestreamt.

Olaf Scholz folgt Angela Merkel ins Kanzleramt, die 16 Jahre lang Deutschland regiert hatte. Er führt eine Koalition aus SPD, Grünen und FDP an. Scholz ist der neunte Bundeskanzler in der Geschichte der Bundesrepublik. Zu seinen ersten Aufgaben wird es gehören, die Corona-Pandemie in Griff zu bekommen – laut ARD-Mitteilung werden Tina Hassel und Oliver Köhr den 63-Jährigen auch dazu befragen, wie er das Land aus der Krise führen will.