Diego Maradona: Kritik zur Doku bei 3sat

3sat zeigt eine der besten Dokumentationen über das Leben von Diego Maradona, der mit dem Ball zauberte, aber oft am Leben scheiterte.

In Neapel und Buenos Aires flossen Tränen, rund um den Globus stand die Fußballwelt vor einem Jahr still. Denn obwohl Diego Armando Maradona mit 1,65 Metern nicht gerade hochgewachsen war, starb am 25. November 2020 möglicherweise der Größte, den dieser Sport je hervorgebracht hat. Bereits zu seinen Lebzeiten wurden diverse Dokumentationen über den argentinischen Nationalheiligen gedreht, aktuell zeigt Streamingdienst Amazon die zehnteilige Serie "Maradona – Leben wie im Traum". Eine der besten Dokumentationen über die "Hand Gottes" schuf jedoch 2019 der britische Regisseur Asif Kapadia: "Diego Maradona" lautet ihr schlichter Titel, nun läuft das gut zweistündige Werk bei 3sat.