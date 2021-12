People's Choice Awards 2021: Scarlett Johansson ausgezeichnet

Die Verleihung der Preise wurde in der Nacht auf Mittwoch im US-Fernsehen übertragen. Die "People's Choice Awards" werden seit 1975 an die beliebtesten Stars und Filme vergeben – abgestimmt wird seit einigen Jahren online, zuvor hatte ein Meinungsforschungsinstitut nach den Publikumsfavoriten gefragt.

Bei den Männern gewann Dwayne Johnson die Auszeichnung als beliebtester Filmstar, der 49-Jährige "Jungle Cruise"-Darsteller wurde außerdem als beliebtester Komödien-Schauspieler geehrt. Beliebteste Komödie des Jahres wurde allerdings "Free Guy" mit Ryan Reynolds. In der Kategorie "Drama" wurde der Disney-Film "Cruella" ausgezeichnet. Der Marvel-Film "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" ist laut Publikum der Action-Film des Jahres, Hauptdarsteller Simu Liu der Action-Star des Jahres. Familienfilm des Jahres wurde das Animationsabenteuer "Luca".