Schauspieler Michael Sheen steckt seine Gagen in soziale Projekte

Der britische Schauspieler Michael Sheen will sich nicht mehr selbst bereichern, sondern seine Gagen in Zukunft für den guten Zweck spenden. Sein Engagement für die Fußballweltmeisterschaft der Obdachlosen habe ihm die Augen geöffnet.

Ab sofort gehen alle Gagen an wohltätige Zwecke: Schauspieler Michael Sheen, der unter anderem im Film "Frost/Nixon" und der Serie "Good Omens" zu sehen war, erklärt sich zum "gemeinnützigen Schauspieler". So bezeichnete sich der 52-jährige Waliser selbst gegenüber dem britischen Straßenmagazin "The Big Issue". Als großen Wendepunkt bezeichnete Sheen die Fußballweltmeisterschaft der Obdachlosen, die 2019 in Cardiff stattfand. Das Projekt, welches rund zwei Millionen Pfund kostete, wäre beinahe im letzten Moment gescheitert. Doch indem Sheen seine beiden Häuser in den USA und Wales verkaufte, brachte er das nötige Geld auf.