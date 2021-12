dreizueins im BR: Witzige Debatten mit Luise Kinseher

Mit extra viel weiblichem Humor und Scharfblick: Luise Kinseher, die mehrfach ausgezeichnete Kabarettistin und "Mama Bavaria"-Darstellerin vom "Politiker-Derbleckn" auf dem Münchner Nockherberg, erhält mit "dreizueins" eine neue Sendereihe im BR. Im Ambiente einer Almhütte wird sie ab sofort in ihrer Sendung jeweils zwei Kolleginnen und einen männlichen Überraschungsgast empfangen. Es geht natürlich um Einblicke in neue Kabarett-Programme, viel schlagfertige Stand-up-Comedy und auch originelle Talkshow-Elemente. Denn Luise Kinseher lässt es sich nicht nehmen, ihren Mitstreiterinnen und dem Mann nachdrücklich auf den Zahn zu fühlen.

Vor allem der "Überraschungsgast" dürfte in der neuen Reihe, die zum Auftakt mit Besuchen der Kabarettistinnen Gerburg Jahnke und Constanze Lindner beginnt, schnell ins Schwitzen geraten. Er befindet sich, wie der Sendungsname bereits andeutet, nicht nur in Unterzahl, sondern in gewisser Weise auch auf dem "heißen Stuhl".