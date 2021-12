1LIVE Krone 2021: alle Gewinner und alle Nominierten im Überblick

Wer war 2021 die beste Künstlerin? Wer der beste Künstler? Und welche Band kam bei den Hörern besonders gut an? Die Fans hatten die Wahl. Am 9. Dezember wurde die 1LIVE Krone 2021 verliehen.

Die Preisverleihung sollte am 9. Dezember 2021 eigentlich in der Jahrhunderthalle Bochum stattfinden. Wegen der Corona-Lage wurde die Präsenzveranstaltung aber angesagt. Die Preise wurden im Rahmen einer Radiosendung dennoch verliehen. "Es war eine ganz bewusste Entscheidung im Sommer, als große Gala nach Bochum zurückzukehren. Die 1LIVE Krone ist ein Publikumspreis und zudem wollten wir ein starkes Signal für die Musik- und Live-Branche senden. Dass dieser Event nun ausfallen muss, ist sehr traurig, weil wir mit der großen Live-Show eine Branche gebührend ehren wollten, die sehr unter Corona gelitten hat und immer noch leidet. Angesichts der Lage ist die Entscheidung aber verantwortungsvoll und zum Schutz aller Teilnehmer:innen unvermeidlich", sagte Jochen Rausch, der Programmchef des Senders.

Die Künstler, die beim Voting die meisten Stimmen erhalten haben, wurden am 9. Dezember dennoch ausgezeichnet. 1LIVE widmete ihnen einen großen Krone-Radiotag, der zudem umfangreich online und in den Sozialen Medien verlängert wurde.

In der großen Radio-Show wurden die begehrten Trophäen in allen sieben Voting-Kategorien stündlich zwischen 7 Uhr und 15 Uhr an die Gewinnerinen und Gewinner überreicht. Die in den vergangen Wochen auserwählten Preisträger waren über den Tag verteilt alle live in der Sondersendung zu Gast und wurden für ihre Kronen mit besonderen Gratulationen, Beiträgen und Überraschungen geehrt.