John Goodman kaum wiederzuerkennen: Schauspieler hat 90 Kilo abgenommen

In der Fernsehserie "Roseanne" war er ebenso beleibt zu sehen wie im Kultfilm "The Big Lebowski": US-Schauspieler John Goodman dürfte den meisten als übergewichtig in Erinnerung sein, doch offenbar sind diese Zeiten vorbei. Der 69-Jährige hat 90 Kilogramm abgenommen und wirkt gänzlich verändert. Auf der Premiere zur neuen Comic-Serie "The Freak Brothers", zu der er mit Jeans, Pullover und Jacket erschien, wurde deutlich, wie viel Gewicht Goodman tatsächlich verloren hat.