Reisen zu Weihnachten? NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst rät davon ab

Weihnachten gilt vielen Menschen als das Familienfest schlechthin. Doch was, wenn die Verwandten weit weg wohnen? NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sprach im ARD-"Morgenmagazin" am Donnerstag eine klare Empfehlung aus. "Ich rate allen Menschen, sich auch mit ausschweifenden Reisen und dem Zurücklegen großer Distanzen auch ein Stück zurückzuhalten", erklärte der Vorsitzende der Ministerpräsidenten-Konferenz. Aktuell seien Reisen nicht verboten, Hotels in Deutschland weiterhin offen. Aber: "Nicht alles, was man darf, ist gut", bekräftigte Wüst.