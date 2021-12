TV total: BVB-Boss Hans-Joachim Watzke widerspricht Sebastian Pufpaff

Drakonische Maßnahme nach einem umstrittenen Gag: Am Mittwoch berichtete Sebastian Pufpaff in der ProSieben-Show "TV total", BVB-Boss Hans-Joachim Watzke habe ihn mit lebenslangem Stadionverbot belegt, weil er verkleidet als Cheftrainer Marco Rose versucht hatte, Zutritt zur Kabine von Borussia Dortmund zu erhalten.

Kurios: Eine solche Maßnahme hat der Bundesligist offenbar gar nicht verhängt. Angesprochen auf seine vermeintliche Reaktion, entgegnete Watzke gegenüber "Bild": "Bis dato ist zu diesem Vorgang überhaupt noch keine Entscheidung bei Borussia Dortmund gefallen. Wir befinden uns aktuell in der Prüfung des Sachverhalts." Watzke verblüfft: "Warum sich Herr Pufpaff selbst ein lebenslanges Stadionverbot erteilt hat, erschließt sich mir deshalb nicht."

Sebastian Pufpaff, seit einigen Wochen Moderator der Neuauflage von "TV total", hatte am Wochenende dem Bundesliga-Topspiel Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München einen nicht ganz regelkonformen Besuch abgestattet. Er gab sich als BVB-Trainer Marco Rose aus, fuhr begleitet von Fake-Spielern, in einem gefälschten Mannschaftsbus an den Sicherheitsleuten vorbei ins Stadioninnere. Auf dem Weg zur Kabine flog der Schwindel auf, ein Ordner erkannte, dass er irgendjemand sei, nur nicht "unser Trainer".