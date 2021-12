"Die Wespe"-Darstellerin Lisa Wagner: "Als Schauspieler leckt man sich die Finger danach"

Nachdem er von seiner Frau betrogen wurde, geht es für Eddie Frotzle, gespielt von Florian Lukas, steil bergab. In "Die Wespe" (zu sehen auf Sky One und als komplette Staffel auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf) lernen Zuschauer nicht nur etwas über die Kunst des Dartsspiels, sondern auch über große Gefühle.

Was so speziell an "Die Wespe" ist? Die 42-Jährige erklärte: "Als Schauspieler leckt man sich grundsätzlich die Finger nach einem besonderen Projekt. Und diese schwarze Komödie trifft es für mich auf den Punkt. Was natürlich auch Spaß macht, ist diese Art von Charakteren – die kriegt man auch nicht so häufig. Meine Figur ist zum Beispiel nicht nur ein nettes Beiwerk an der Seite des Hauptdarstellers, sondern sie hat auch selbst etwas zu sagen und treibt die Geschichte mit voran. Das macht mir natürlich großen Spaß!"