Office Christmas Party: Kritik zum Film bei ProSieben

Weil die Geschäftsfiliale ihres Bruders Clay (T.J. Miller, "Silicon Valley") zu wenig Gewinn abwirft, will Geschäftsfrau Carol (Jennifer Aniston) sie kurzerhand dicht machen. In der Vorweihnachtscomedy "Office Christmas Party", die ProSieben nun zur besten Sendezeit wiederholt, ist guter Rat nun teuer. Mit reichlich flachem Klamauk erzählt die Komödie eine eigentlich belanglose Story – selbst das weihnachtliche Setting ist nur reine Formsache, sodass man den Film ohne Probleme auch im Sommer schauen kann. Gerettet wird er durch sympathische Hauptfiguren.

Ab hier gibt es einige Albernheiten zum Fremdschämen und sonst passable, seichte Unterhaltung. Clay und Josh (Bateman) versuchen eine tolle Sause auf die Beine zu stellen, treten mit ihren Angestellten natürlich in jedes Fettnäpfchen. Der große, bis dato schlechtgelaunte Kunde bekommt von einer Schneekanone eine Ladung Schnee ins Gesicht, der in Wahrheit jedoch kurz vor dem Schuss durch Kokain ersetzt wurde und so den Kunden doch noch zu guter Laune bringt – und so weiter.