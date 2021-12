ZDF-Doku: Tod im Techno-Club – Berlins Partyszene auf Droge

Sie erhielt einen Ehren-Oscar

Italienische Regiesseurin Lina Wertmüller verstorben

Lina Wertmüller brachte immer wieder gesellschaftlich relevante Themen in ihren Filmen unter und erhielt 2019 einen Ehren-Oscar. Nun ist die italienische Regisseurin im Alter von 93 Jahren in ihrer Wohnung in Rom verstorben.

