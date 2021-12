"Ein Tag auf Burg Münzenberg 1218": spannende Geschichtsstunde bei ARTE

Es ist eine Zeitreise der besonderen Art: An der Seite eines fiktiven Kastellans können die Zuschauerinnen und Zuschauer der ARTE-Dokumentation "Ein Tag auf Burg Münzenberg 1218" einen einmaligen Einblick in den Alltag auf einer mittelalterlichen Burg gewinnen. Unter der Regie von Sigrun Laste und Arne Peisker erzählt der Film in rund 50 Minuten eine spannende Geschichte, die reale historische Ereignisse und fiktive Einfälle geschickt miteinander verwebt.