"Sisi" und 2. Staffel "The Witcher": Streaming-Tipps der Woche

RTL präsentiert seine eigene Interpretation der Geschichte um Sisi und Franz, bei Netflix startet die zweite Staffek von "The Witcher": die Streaming-Highlights der Woche im Überblick.

Der Mythos um Sisi lebt: Mehr als 65 Jahre nach der kitschigen Trilogie "Sissi" mit Romy Schneider wird das tragische Leben der jungen Kaiserin von Österreich und Königin von Ungarn neu aufgelegt. In der Serie von RTL+, schlicht betitelt mit "Sisi" (ab 12. Dezember), verkörpern Dominique Devenport und Jannik Schümann das berühmt-berüchtigte Adelspaar. Was Netflix, AppleTV+ und Co. in den nächsten Tagen sonst noch zu bieten haben, erfahren Sie in der Übersicht.

"Sisi" (RTL+) Kaiser Franz Joseph I. (Jannik Schümann, "9 Tage wach") soll eigentlich Sisis (Dominique Devenport) ältere Schwester Néné (Pauline Rénevier) heiraten, entscheidet sich dann aber für die gerade einmal 16-jährige Elisabeth. Das in höfischen Konventionen unerprobte Mädchen stellt vor allem die Geduld ihrer Schwiegermutter, Erzherzogin Sophie (Désirée Nosbusch), auf die Probe, erweist allerdings auch als eine wichtige Stütze für den jungen Kaiser.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Alljährlich zur Weihnachtszeit begeistern Romy Schneider und Karlheinz Böhm als Kaiserpaar Elisabeth und Franz Joseph von Österreich zuverlässig die Zuschauerinnen und Zuschauer des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Nun, fast auf den Tag genau 66 Jahre nach der Uraufführung von "Sissi", hat RTL ihre tragische Liebesgeschichte für seinen Streamingdienst neu verfilmt.

Und die altbekannte Geschichte kommt in einem gänzlich neuen Gewand daher. RTLs Neuinterpretation ist überraschend mutig und dennoch vertraut geraten. Die sechsteilige erste Staffel der Event-Serie "Sisi" ist ab Sonntag, 12. Dezember, auf RTL+ zu sehen. Lesen Sie hier die Kritik zur Serie.

"The Witcher" (Netflix) "The Witcher" gilt als eine der erfolgreichsten Netflix-Eigenproduktionen – kein Wunder also, dass nach der bahnbrechenden ersten Staffel nun eine zweite in den Startlöchern steht: In den neuen Folgen wird unter anderem das Verhältnis von Geralts (Henry Cavill, "Superman") Ziehtochter Ciri (Freya Allan) zu ihrem Vater eine große Rolle spielen. Außerdem trifft Geralt auf seinen Freund Nivellen (Kristofer Hivju, "Game of Thrones"), den ein grausames Schicksal ereilt hat.

Nach dem phänomenalen Erfolg im Jahr 2019 gehen die Abenteuer des polnischen Hexers nach einer Corona-bedingten Verzögerung bei den Dreharbeiten nun endlich weiter. Fans des Fantasy-Spektakels dürfen sich sogar doppelt freuen, denn noch vor Start der neuen Folgen hat Netflix bereits eine dritte Staffel angekündigt. Erst einmal debütiert jedoch die achtteilige zweite Staffel am 17. Dezember.

"A Christmas Number One" (Sky Ticket) Die Musikmanagerin Meg Rai (Freida Pinto) kommt von New York nach London, um die Boyband Five Together zu managen – und, um vor das Beziehungsaus mit dem begehrtesten Popstar der Welt hinter sich zu lassen. Derweil bringt die kleine Nina (Helena Zengel) ihren Onkel und Weihnachtsmuffel Blake (Iwan Rheon) dazu, seine Thrash-Metal-Band Scurve erst einmal ruhen zu lassen und ihr den ultimativen Weihnachtssong zu schreiben. Als Meg auf der Suche nach einem Weihnachtshit für ihre Schützlinge ist, stößt sie auf Blakes Song. Ein Wettstreit beginnt.

Sky gibt den Startschuss in die Adventszeit: Die romantische Komödie "A Christmas Number One" über einen Heavy-Metal-Musiker, der auf einmal Weihnachtslieder schreiben soll, ist prall gefüllt mit alten und neuen festlichen Songs. Mit dabei: der deutsche Shooting-Star Helena Zengel ("Systemsprenger"). Die Feel-Good-Romanze steht ab 12. Dezember bei Sky Ticket zum Streamen bereit.

"The Hand of God" (Netflix) Eine Familiengeschichte mit Oscar-Aussichten: Mit "The Hand of God" erscheint der bislang persönlichste Film von Oscar-Preisträger Paolo Sorrentino auf dem Streamingdienst Netflix. Die Zuschauer folgen dem Leben des jungen Fabietto Schisa (Filippo Scotti), der mit seiner lebhaften und exzentrischen Familie in Italien aufwächst. Alles ändert sich, als die Ankunft der Fußballlegende Diego Maradona in seiner Heimatstadt und ein schockierender Unfall das Leben des jungen Mannes total auf den Kopf stellen.

Paolo Sorrentino hat bereits viel erreicht: Filme wie "Il Divo" oder "Cheyenne – This Must Be the Place" brachten ihm Preise und Anerkennung bei den Filmfestspielen in Cannes ein, für "La Grande Bellezza – Die große Schönheit" erhielt er 2013 sogar einen Oscar. Mit seinem neuesten Werk kehrt der Regisseur in seine Heimatstadt Neapel zurück, um eine ganz persönliche Geschichte über Familie, Liebe und Verlust zu erzählen – große Gefühle inklusive. Am 15. Dezember erscheint der Film auf Netflix.

"American Rust" (Sky Ticket) Einst stand der Rust Belt in den USA für eine florierende Wirtschaft. Heute ist davon nicht mehr viel übrig – so auch in der Serie "American Rust". Inmitten dieser Trostlosigkeit steht der örtliche Polizeichef Del Harris (Jeff Daniels) vor einem Dilemma. Billy (Alex Neustaedter), der Teenie-Sohn von Dels großer Liebe Grace (Maura Tierney), wird des Mordes beschuldigt. Hin- und hergerissen zwischen Loyalität und Berufsehre muss der alternde Cop eine folgenschwere Entscheidung treffen. Wird er Billy schützen?

Mit seinem preisgekrönten Debütroman "American Rust" (hierzulande: "Rost") landete der US-amerikanische Autor Philipp Meyer 2009 einen Bestseller. Nun hat der oscarnominierte Drehbuchautor Dan Futterman ("Capote", "Foxcatcher") den Stoff als packende Miniserie adaptiert. Zu sehen gibt es das neunteilige Familiendrama ab 15. Dezember bei Sky Ticket.