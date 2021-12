Adam sucht Eva 2021: Jay und Corinna haben in Folge 5 Sex

Seine Eva suchte in der vergangenen Folge freiwillig das Weite, doch Jay Kloos bleibt im Garten Eden nicht lange allein: Mit Neuankömmling Corinna geht der Stripper in Folge 5 direkt aufs Ganze.

"Ich erwarte mir Abenteuer. Vielleicht auch Leidenschaft." Die Erwartungshaltung von Normalo-Kandidatin Corinna wird schon kurz nach ihrem Einzug erfüllt. Gemeinsam mit Stripper Jay Kloos, der seine Eva Giuliana Farfalla in der vergangenen Woche ziehen lassen musste, erspielt sie sich eine Nacht im siebten Himmel. Und wenn man schon mal auf Kosten von RTLZWEI im siebten Himmel ist, dann sollte man die Gelegenheit beim Schopf ergreifen. Nach heißen Küssen im Whirlpool ist bei den beiden Action unter der Bettdecke angesagt. Dass Jay das kleine Abenteuer vor den anderen verschweigen will, trübt die Freude der Krankenschwester dann allerdings. "Man ist schon verunsichert", so Corinna.