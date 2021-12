SAT.1 will Krebspatienten mit Themenwoche Mut machen

Jeder zweite Mensch in Deutschland erkrankt im Laufe seines Lebens an Krebs. Zum Weltkrebstag widmet SAT.1 der unheilvollen Krankheit eine ganze Themenwoche.

Es ist ein Thema, das gerade in der Corona-Pandemie häufig in Vergessenheit gerät: Jeder zweite Mensch in Deutschland erkrankt im Laufe seines Lebens an Krebs. Zum jährlichen Weltkrebstag am 4. Februar rufen SAT.1 und die digitale Selbsthilfegruppe "yeswecan!cer" deshalb eine umfangreiche Themenwoche ins Leben. Von Freitag, 4. Februar 2022, bis Freitag, 11. Februar 2022, soll die "#MutMachWoche" über die Krankheit und den individuellen Umgang damit informieren. Neben zahlreichen Magazinen und Reportagen über die Krankheit und die von ihr Betroffenen sind auch umfangreiche Informationen und Hilfestellungen im Rahmen des "SAT.1-Frühstücksfernsehen" geplant. Oberstes Ziel ist dabei, den Betroffenen und ihren Familien Mut zu machen.

"Krebs ist eine Diagnose, keine Guillotine", erklärt Jörg A. Hoppe, Gründer von yeswecan!cer. "Klar, der Schock am Anfang ist riesig, für Betroffene genauso wie für ihr Umfeld. Deshalb ist es umso wichtiger, sich alle Hilfestellungen zu holen, die es nur gibt: medizinisch, seelisch und zwischenmenschlich. Hilfe zur Selbsthilfe bietet die YES!App. Wir wollen Leben mit Krebs ein wenig leichter machen." Heute gilt das Netzwerk als die größte digitale Selbsthilfegruppe Deutschlands, in welcher sich Betroffene nicht nur untereinander, sondern auch mit Expertinnen und Experten austauschen können.

Auf SAT.1 soll das Thema jedoch auch fiktional behandelt werden. Dafür startet am Montag, 7. Februar, die tragikomische Serie "Nachricht von Mama": Jessica Ginkel ("Die Eifelpraxis") spielt darin die junge dreifache Mutter Elli, die unheilbar an Krebs erkrankt. Vor ihrem Tod nimmt Elli hunderte selbstgedrehte Videobotschaften auf, die fortan ihren Mann (Golo Euler) und ihre Kinder bei wichtigen und alltäglichen Situationen begleiten: Ob zum Geburtstag oder beim ersten Liebeskummer – Mama Elli weiß in jeder Situation einen Rat. Inspiriert wurde die von SAT.1 und Pyjama Pictures ("jerks.") produzierte Serie von der wahren Geschichte einer US-amerikanischen Mutter, die durch die "Oprah Winfrey Show" bekannt wurde. Die insgesamt acht Episoden von "Nachricht von Mama" sollen wöchentlich um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf SAT.1 zu sehen sein.

Im Anschluss an die ersten beiden Folgen zeigt SAT.1 zudem die Dokumentation "Ich bin schön – Ein Leben mit Krebs". Auch hier erzählen Betroffene von ihren Erfahrungen. Ziel der Aktion, so betonte SAT.1-Senderchef Daniel Rosemann am Montag vor Journalisten, sei es, Zuversicht zu schenken: Man solle nicht sagen "Krebs – das war's", sondern "Krebs – was jetzt?" Ähnlich sieht es auch die SAT.1-Moderatorin Marlene Lufen: "Die Diagnose Krebs lässt Betroffene ins Bodenlose fallen, ganz besonders, wenn sie allein damit umgehen müssen. Wir brauchen uns gegenseitig in schweren Zeiten. Die Botschaft ist: Du bist nicht allein! Und meine Hoffnung, dass wir alle näher zusammenrücken."