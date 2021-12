The Voice of Germany 2021: Wer ist im Finale dabei?

Endspurt bei "The Voice of Germany": Noch fünf Talente dürfen in der Castingshow auf den Sieg hoffen. Das Finale läuft am Sonntag, 19. Dezember, auf SAT.1.

Nach den Blind Auditions und den Battles wird "The Voice of Germany" live gesendet – und die Zuschauer entscheiden mit über das Weiterkommen der Kandidaten. Schon in den Sing-Offs von "The Voice of Germany" hatten die Zuschauer ein gehöriges Wörtchen mitzureden – und Sarah Connor, Mark Forster, Johannes Oerding und Nico Santos wissen nun, ob ihre Favoriten auch die der Fans sind.