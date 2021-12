Kaiserspiel – Bismarcks Reichsgründung in Versailles: Geschichtsstunde im ZDF

Die in ZDF-Dokudramen sonst meist üblichen Experten haben diesmal Pause, was erfreulich ist. Dafür treten in einer Art Rahmenhandlung zwei betagte Damen von 1919 an, um auf die Zeit der Reichsgründung zurückzublicken. Die Autoren Lothar Machtan und Dirk Kämper lassen in ihrem Bismarck-Stück die Zeitzeuginnen Eugénie, die Witwe Napoleons III., und Luise, die Tochter des deutschen Kaisers Wilhelm I., die einst am Lebensabend nahe beieinander wohnten, nach 50 Jahren zurückblicken auf die Vergangenheit. Die Zeit heilt bekanntlich (fast) alle Wunden. Bismarck, der "Blut und Eisen" propagierende Reichsgründer, kommt in diesen Plaudereien als "Kaisermacher" ebenso schlecht weg wie Kaiser Wilhelm I., der sich lange gegen den Titel "Deutscher Kaiser" wehrte – aus Angst, die Würde eines Königs von Preußen könnte dadurch beschädigt werden.