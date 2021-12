Goodbye, Sowjetunion bei ARTE: persönlicher Blick auf das Ende einer Weltmacht

Vor rund 30 Jahren zerbrach die Sowjetunion. Eine ARTE-Doku blickt zurück und zeigt, was vom einst so mächtigen Imperium geblieben ist.

"Meine Eltern sind jung, gerade Mitte 20, als sie 1965 zum Studium nach Moskau dürfen. Sie lebten in der DDR. Die Sowjetunion galt als das große Bruderland. Für sie war es ein Privileg, dort zu studieren. Aber standen sie hier wirklich auf der besseren Seite der Welt?" – Die Autorin des Films "Goodbye, Sowjetunion!", Henrike Sandner, beginnt mit der Auskunft, dass ihre Rückschau auf die Geschichte der ehemaligen Sowjetunion auch einen Blick auf die eigene Familienchronik darstellt. Geboren 1971 in Dresden, besuchte Sandner das ehemalige Sowjetreich das erste Mal selbst im Alter von acht Jahren. Ihr Ziel damals war Leningrad, heute St. Petersburg, von 1914 bis 1924 hatte die Stadt den Namen Petrograd getragen. Sie hätte damals nicht viel gewusst über die Sowjetunion oder Lenin, erzählt sie.

Dabei wirkt Sandners Kniff mit ihrer Reise in die eigene Vergangenheit und die ihrer Eltern geschickt. Persönliches wird vermischt mit den politischen, historischen wie gesellschaftlichen Eckpfeilern eines untergegangene roten Imperiums. Anhand privater Archivaufnahmen schafft sie so eine Nähe, dass es in diesem angeblichen "Reich des Bösen", wie es der US-Präsident Ronald Reagan in den 1980er-Jahren nannte, durchaus auch lebenswert und erfreulich zugegangen war.