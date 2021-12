Monika Fuchs über "Kitchen Impossible": "Tim hat sich tausendmal bei mir entschuldigt"

Bei "Kitchen Impossible" kam die 83-jährige Influencerin Monika Fuchs an ihre Grenzen. Tim Mälzer habe sich hinterher entschuldigt, erklärte die Gast-Köchin nun in einem Interview. Sein Team allerdings glaube an Absicht.

Sie war eine Kontrahentin, wie Tim Mälzer sie zuvor noch nicht hatte bei "Kitchen Impossible". Anders als die Gegner, die der TV-Koch in der Duell-Show sonst begrüßt, ist Monika Fuchs keine Sternegastronomin, sondern spät berufene Autodidaktin. Und mit 83 Jahren hält die Wohnzimmer-Restaurant-Betreiberin und Influencerin mit eigenem YouTube-Kanal auch den neuen Altersrekord der VOX-Reihe.

Von Rücksichtnahme war bei der am vergangenen Sonntag ausgestrahlten Sendung indes keine Spur. Monika Fuchs bekam von Tim Mälzer Aufgaben gestellt, welche die Hamburgerin an die körperliche und emotionale Belastungsgrenze führten – wenn nicht darüber hinaus.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Jeweils in ihrer Heimatstadt sollte sie ohne Rezeptkenntnisse einmal lateinamerikanische Maisteigröllchen (genannt Tamal) nachkochen und einmal einen Topfenstrudel in Sternequalität. Beide Male schlug sie sich mehr als wacker, brach jedoch nach vollbrachter Aufgabe noch in den Küchen der jeweiligen Originalköche in Tränen aus.

Vor allem die Dessert-Aufgabe setzte der weitgereisten Hanseatin zu, wie sie im Gespräch mit dem "Spiegel" einräumte. Mit Tim Mälzer habe sie im Vorfeld besprochen, "dass er mich nicht bloßstellt und mich nicht als alte, hilflose Dame darstellt". Dann jedoch sei "genau das passiert, was ich ihm verboten habe und was er mir hoch und heilig versprochen hat".

"Ich mache alles, aber bitte kein Dessert und nichts mit backen!", habe sie zur Teilnahmebedingung gemacht. "Und was macht er? Schickt mich zu einem der besten Patissiers der Welt, damit ich dessen Nachtisch nachbacke." Beim Blick in die schwarze Box mit dem nachzukochenden Originalgericht habe sie nur noch nach Hause gewollt.

Eine hinterlistige Gemeinheit des "Kitchen Impossible"-Gastgebers also? "Tim meinte hinterher, da sei ein Fehler passiert, das sei in seinem Team falsch kommuniziert worden", berichtet Monika Fuchs. "Er hat mir gesagt, die Sendung sei nicht darauf ausgelegt, Leute fertigzumachen oder in Tränen ausbrechen zu lassen. Sein Team sagt: Typisch Tim, natürlich hat er das mit Absicht gemacht!"

Auf die Frage, wem sie Glauben schenke, antwortete Monika Fuchs ausweichend: "Tim hat sich tausendmal bei mir entschuldigt und eine riesige Angst, dass ich ihm das übel nehme und nicht glaube." Auch habe er ihr versichert, er selbst wäre an der Dessert-Aufgabe "kläglich gescheitert". Freunde sind der TV-Koch und die YouTuberin auch nach den gemeinsamen Dreharbeiten geblieben: "Natürlich!", erklärte Monika Fuchs. "Auch wenn er mich gelegentlich an meine Grenzen gebracht hat."

Das Kräftemessen bei "Kitchen Impossible" gewann Tim Mälzer nach Punkten übrigens deutlich. Die Sympathien des Publikums dürfte aber sein Gast davongetragen haben. In der ausgestrahlten Sendung bekannte Mälzer demütig: "Du kannst dermaßen stolz auf dich sein! Der Einzige, der sich schämen muss, bin ich." Aber er lasse eben niemanden "einfach nur aus Mitleid" gewinnen.