Gülcan Kamps: Das Baby ist da

Die Babynews kam per Social Media: Wie Gülcan Kamps am Dienstag via Instagram ihren Followern mitteilte, ist sie zum ersten Mal Mutter geworden. Mit "Herzlich Willkommen Mein Schatz" betitelte die Moderatorin ein Foto, das laut eigener Aussage "wenige Stunden vor deiner Geburt" entstanden ist. Das Baby habe Gülcan und ihren Ehemann Sebastian Kamps zu den "glücklichsten Eltern auf dieser Welt" gemacht. Mit den Worten "Wir lieben dich Baby Kamps" hieß die 39-Jährige das Kind willkommen in der neuen, kleinen Familie.